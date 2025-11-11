El Gobierno se asoma a una votación 'in extremis' por el cierre de las nucleares

La votación mañana de las enmiendas que el PPintrodujo en el Senado a la ley de movilidad sostenible será una muestra palpable del 'via crucis' ... que espera al Gobierno para sacar adelante cualquier proyecto legislativo en lo que resta de legislatura. Estas incluyen, entre otras cuestiones, derogar el calendario del cierre de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona) y Cofrentes (Valencia); congelar las tasas aeroportuarias de Aena y recuperar las indemnizaciones por retraso y cancelaciones del AVE.

ElMinisterio de Hacienda descarta vetarlas por las dudas sobre la afección a los Presupuestos Generales delEstado –la única posibilidad que tiene, vía reunión extraodrindaria de la Mesa delCongreso, para tumbarlas antes de que se debatan– y el grupo parlamentario socialista alejó este martes la posibilidad, a falta de giro de guion, de que el Ejecutivo retire la totalidad de la iniciativa y vuelva a presentar como ley organica. Es decir, un atajo a las bravas para sortear la votación este jueves. Por tanto, Moncloa se verá abocada a otra jornada de infarto en la que dependerá, una vea más, del caprichoso voto de una aritmética parlamentaria que ya no controla.

La situación es tan rocambolesca que este martes, a las 15:00 horas, cuando comenzó el pleno del Congreso, el Senado aún no había enviado el texto de las enmiendas.El personal de la Cámara baja se vio obligado, ya bien entrada la tarde, a enviar un coche al número 3 de la calle de Bailén, sede de la Cámara alta, donde se encontraron con la excusa de «falta de personal», explicaron fuentes parlamentarias.

Todas las miradas en Junts

Una vez que la agenda parece ya inamovible, el Gobierno tira de calculadora. ERC votará en contra pese a que ya se abstuvo en una PNL que apostaba por prorrogar la vida de las nucleares por su impacto laboral en Cataluña. Sumar, Podemos o Bildu reiterarán su oposición a esta enmienda, que el PNVya rechazó en el Senado. Con elPP y Vox a favor, todas las miradas están puestas en Junts que, pese a su anterior abstención busca consumar el divorcio con Moncloa, y en el voto de CoaliciónCanaria, que puede deshacer el empate.