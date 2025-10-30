Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. EP

Fiscalía investiga a Mañueco y Quiñones por la gestión de los incendios del verano

Bierzo Aire Limpio denuncia la posible ausencia de prevención, coordinación y transparencia institucional en Castilla y León

EP

Jueves, 30 de octubre 2025, 13:18

La Fiscalía de Castilla y León ha comunicado a la asociación Bierzo Aire Limpio la apertura de diligencias de investigación penal contra el presidente de ... la Junta, Alfonso Fernández Mañueco y el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la posible comisión de delitos relacionados con la gestión de los incendios forestales que asolaron El Bierzo y otras comarcas leonesas durante el mes de agosto de 2025.

