Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal de Sala Antonio Vercher, jefe de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. EFE

La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención

El fiscal jefe de Medio Ambiente sostiene en un escrito que la ola de fuegos responde a la «ausencia» o «aplicación improcedente» de estos protocolos locales

Mateo Balín

Mateo Balín

Jueves, 21 de agosto 2025, 10:34

La Fiscalía especializada en Medio Ambiente y Urbanismo ha instado a sus órganos provinciales a «comprobar» que en los municipios más afectados por los incendios forestales este verano ... , ubicados sobre todo en el noroeste peninsular, cuentan con planes de prevención como fija la Ley de Montes aprobada en 2003.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si una negligencia estuvo en el origen del fuego de Benamaurel
  2. 2 El restaurante que ofrece «un jardín oculto para desconectar» a un paso de Granada
  3. 3

    Boyé se despide para ir al Alavés y los rojiblancos podrán inscribir
  4. 4 El pueblo de Granada famoso por sus higos y brevas tempranas desde la época romana
  5. 5

    Frustran un robo de cobre en las vías del AVE en Pinos Puente
  6. 6 Dejó Inglaterra, encontró el amor y ahora vende casas baratas en Granada: «Aquí la vida es auténtica»
  7. 7 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  8. 8

    Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol
  9. 9 La Guardia Civil detiene a dos hombres por provocar el incendio de Íllora al encender una fogata
  10. 10

    El Granada bloquea en X a un portavoz de los accionistas minoritarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención

La Fiscalía investiga si municipios afectados por los incendios tienen planes de prevención