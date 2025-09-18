Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Álvaro García Ortiz Efe

El fiscal general pide que se le retire la fianza porque no está obligado a pagarla

García Ortiz arguye que la Ley de Asistencia Jurídica al Estado y a las Instituciones Públicas indica que «el Estado y los órganos constitucionales» están exentos de las cauciones

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Jueves, 18 de septiembre 2025, 08:31

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha recurrido ante la Sala de Apelación del Tribunal Supremo las dos fianzas (primero de 150.000 ... euros y luego de 75.000) que le impuso el instructor Ángel Hurtado para afrontar una hipotética condena en el juicio por revelación de secretos por la presunta filtración de datos confidenciales del proceso contra Alberto González Amador, el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

