Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El fiscal general, Álvaro García Ortiz.

El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

La AF, mayoritaria en la carrera, y la APIF trasladan sin éxito en el Consejo Fiscal su petición para que García Ortiz renuncie a dos semanas del juicio

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Lunes, 20 de octubre 2025, 17:57

Comenta

La anómala situación que atraviesa la Fiscalía General del Estado, con su máximo responsable a dos semanas de sentarse en el banquillo del Tribunal ... Supremo acusado de haber filtrado información confidencial del novio de Isabel Díaz Ayuso, imputado a su vez por fraude tributario, ha derivado este lunes en un nuevo requerimiento a Álvaro García Ortiz para que se aparte de sus funciones a fin de no condicionar con su procesamiento a la institución que encabeza. Ha sido en el marco del Consejo Fiscal y de la mano de los seis vocales de la Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en el órgano y en la carrera, y del de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF). García Ortiz ha desoído esta última apelación y ha procedido a consumar 15 nombramientos en distintos tribunales que estaban pendientes.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  2. 2

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  3. 3 Rescatan un cuerpo sin vida flotando en el mar en Almuñécar
  4. 4 El piloto que levantó un imperio del motor en Granada
  5. 5 Los pensionistas que no van a cobrar la paga extra esta Navidad
  6. 6

    Los fabricantes de fertilizantes de Pinos Puente que triunfan en España
  7. 7 De empleada a dueña en una de las academias más históricas de Granada
  8. 8 El flamante y nuevo hotel de Granada sobre un acantilado con vistas al mar: «Algo único»
  9. 9 Las administraciones donde más toca la Lotería de Navidad en Andalucía: una está en Granada
  10. 10 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos

El fiscal general desoye una nueva llamada a que se aparte y consuma 15 nombramientos