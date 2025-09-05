El fiscal general admite su «singular» procesamiento y confía en la «justicia y la verdad»

La presencia del fiscal general del Estado ha marcado la apertura del curso judicial en el Tribunal Supremo, que se ha celebrado hoy en ... un solemne acto presidido por el Rey. Consciente de la tensión institucional que ha generado su asistencia desde hace un par de días, con destacadas ausencias políticas, comunicados de asociaciones de jueces y fiscales en protesta por su situación procesal o cartas de presión del bloque conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Álvaro García Ortiz no se ha puesto de perfil y ha comenzado su discurso reflexionando sobre su procesamiento por un delito de revelación de secretos.

El máximo responsable del Ministerio Público ha admitido ante Felipe VI y la cúpula del Poder Judicial que es «plenamente consciente de las singulares circunstancias» de su intervención como consecuencia de su situación judicial. Ha mostrado su respeto a «todas las opiniones» vertidas en las últimas horas sobre su presencia en este solemne acto presidido por el jefe del Estado y ha advertido que solo haría una mención al respecto en su discurso.

«Si estoy aquí como fiscal general del Estado es porque creo en la justicia y en las instituciones que la conforman. Creo que el Estado de derecho, en la independencia del Poder Judicial, en los principios de legalidad e imparcialidad. Y, por supuesto, también en la verdad», ha señalado.

Estas elocuentes palabras han llegado ante el inminente auto de apertura de juicio oral que dictará el magistrado Ángel Hurtado. Se trata del instructor de la causa contra él por la presunta difusión de un correo electrónico de la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, en el que admitía la comisión de dos delitos fiscales. La decisión de sentarle en el banquillo llegó a finales de julio, cuando una Sala compuesta por tres magistrados desestimó por dos votos contra uno los recursos interpuestos por la Fiscalía y por el propio García Ortiz contra la resolución del juez Hurtado que propuso llevarle a juicio.

Aplausos al fiscal general

Las referencias este viernes del fiscal general, su confianza en la «justicia y la verdad», se produjo ante una nutrida audiencia en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo. Algunos de los presentes, por ejemplo, han sido los magistrados de la Sala Segunda (de lo Penal) que juzgarán al acusado por su condición de aforado, de ahí el carácter insólito no solo de la imputación del jefe del Ministerio Público (la primera vez en democracia), sino de la «singulares circunstancias» de su intervención en el acto que da comienzo al curso judicial.

El colofón a las palabras del fiscal general, que con la salvedad de su situación procesal centró su discurso en la memoria anual de su departamento, fue un cerrado aplauso por parte de algunos de los presentes en el acto. Un hecho inusual dado el carácter solemne del mismo, pero que se interpretó como un apoyo explícito a su persona por parte de algunos fiscales de Sala o de los vocales del bloque progresistas del CGPJ. Los mismos que ayer salieron en defensa de García Ortiz, de la legalidad de su presencia este viernes ante el Rey y, sobre todo, de la presunción de inocencia ante su procesamiento y próximo enjuiciamiento.