Los Reyes Felipe VI y Letizia asisten a una cena con el presidente Xi Jinping durante su visita a la República Popular de China. EP

Felipe VI reclama «certidumbre y marcos claros» para las empresas españolas en China

Durante un foro empresarial en Chengdú con 400 firmas españolas y chinas, el Rey subrayó la necesidad de resolver dificultades que enfrentan compañías españolas en China —como las del sector porcino— y promovió España como destino de inversión china

M. G. C.

Martes, 11 de noviembre 2025, 19:29

Comenta

En la ciudad china de Chengdú, capital de la región de Sichuán, el rey Felipe VI inauguró este martes un foro empresarial al que acudieron ... unas cuatrocientas compañías españolas y chinas, con el que arrancó su visita oficial de Estado a China. Durante su intervención, el monarca defendió la necesidad de que las empresas españolas dispongan de «certidumbre y marcos claros» en el país asiático, al tiempo que puso de relieve la voluntad de España de actuar como «socio fiable» para las inversiones chinas y como puerta de entrada tanto al mercado latinoamericano como al de la Unión Europea.

