Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moreno, Feijóo y otros dirigentes del PP, en el acto de Alhaurín el Grande (Málaga). EP

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

El líder del PP centraliza en el departamento de Óscar Puente sus críticas contra un Gobierno que «ha secuestrado la democracia»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 12 de septiembre 2025, 15:03

Los retrasos del AVE como metáfora de la situación de España y el Ministerio de Transportes como diana contra un Gobierno que «tiene miedo». El ... presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha centrado este viernes sus críticas al presidente Pedro Sánchez en el departamento de Óscar Puente, del que ha prometido echar a «tuiteros y puteros» para sustituirlos «por gestores públicos» y de esta forma acabar con los «fallos» del tren de alta velocidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Nueve heridos tras descarrilar el metro de Granada al chocar con un autobús
  2. 2 Registrado un terremoto de magnitud 3,1 con epicentro en Santa Fe sentido en varios municipios de la provincia
  3. 3

    «El vecino ejemplar ha pagado el pato con un delincuente»
  4. 4

    El mal estado de una tubería en Emperatriz Eugenia genera una columna de agua de varios metros
  5. 5 La Policía alerta de un bulo que circula por Santa Fe tras el terremoto registrado
  6. 6 El cambio de tiempo que llega a Granada este fin de semana
  7. 7

    El secuestrador de Prado Negro disparó a su víctima con una pistola y tenía licencia de armas
  8. 8

    El Rubin Kazán negocia sin éxito para fichar a Martin Hongla
  9. 9 Detenido el conductor del atropello mortal en Pinos Puente tras darse a la fuga y entregarse después
  10. 10

    Hallan muerto a un parapentista desaparecido en la sierra de Loja

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»

Feijóo promete sacar del Ministerio de Transportes a «tuiteros y puteros»