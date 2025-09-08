Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo: «Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco»

«El Rey me dijo que entendía que no acudiera a la apertura del Año Judicial», ha asegurado el líder del PP, que propone cambios en el Estatuto del Ministerio Fiscal

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:57

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a reclamar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que adelante las elecciones generales por los casos ... de corrupción que acechan al Ejecutivo y al PSOE. «El presidente dice que convocar elecciones paralizaría el país. Pues bien, desde hace 46 años, nadie pensaba esto y antes que él, el único que consideraba las elecciones como un incordio era Franco», ha asegurado Feijóo en una entrevista en Telecinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La empresa granadina que comenzó fabricando pegatinas y ahora lleva comunicación, publicidad y una finca para eventos
  3. 3

    Una empresa de la trama Koldo deja paralizada una obra millonaria en Granada
  4. 4

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  5. 5

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  6. 6 La familia que ha enseñado inglés a cien mil granadinos
  7. 7

    Granada se llena de opositores que buscan un sueldo fijo y más vacaciones
  8. 8 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  9. 9

    Bouldini, con muletas este domingo
  10. 10 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feijóo: «Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco»

Feijóo: «Antes que Pedro Sánchez, el único que no quería elecciones era Franco»