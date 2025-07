Feijóo: «A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno»

El curso que ahora acaba ha sido el segundo año del «bienio negro» que se inauguró tras las elecciones de 2023, según el presidente del ... PP, Alberto Núñez Feijóo, que este jueves ha realizado un balance muy negro de la situación política de los últimos meses. «Lo mejor de este año han sido España y los españoles porque se ha demostrado que los españoles son mucho mejores que su Gobierno», ha afirmado Feijóo, que se va de vacaciones con la sensación de que la legislatura está agotada y con la promesa de que su partido, cuando llegue a La Moncloa, «reconstruirá» un Estado de derecho roto por «un presidente sin ningún límite moral».

«A este Gobierno le sobra legislatura y a España le sobra este Gobierno», ha dicho Feijóo, que cree que el último año «al sanchismo se le ha caído la careta». Para ejemplo, ha subrayado, el supuesto feminismo del Ejecutivo. «Ha quedado claro que el sanchismo es machismo porque ha conocido, ha permitido y ha tapado casos de abusos que denigran a las mujeres. Sánchez no solo ha convivido con prostíbulos en la economía familiar sino que su Gobierno pagó prostitutas con dinero público y la prostitución es una constante en todos y cada uno de sus casos de corrupción», ha destacado.

«Nunca ha habido tanta diferencia entre la vocación de servicio del PP y la podredumbre que impregna a todo lo que rodea al PSOE», ha asegurado el presidente del PP, que ha reivindicado que «la normalidad vuelva a la política» en contraposición a un Gobierno que «los españoles no se merecen».

Feijóo ha insistido en los argumentos que conformarán su programa electoral para unos comicios que Pedro Sánchez «no tiene valentía para convocar«, aunque estaría obligado a hacerlo por su debilidad». Así, el presidente del PP ha atacado al Gobierno con la corrupción, con el difícil panorama judicial que le espera al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz y con el aumento de la inseguridad en las calles. Además, ha esforzado en tratar de desmontar el «triunfalismo» económicos esgrimido por Sánchez y ha recordado que 700.000 personas en España con contratos fijos discontinuos se muestran inactivas, que el país lidera la tasa de paro general femenino y juvenil de la Unión Europea, que la deuda pública se ha incrementado en 460.000 millones de euros, que la inversión extranjera bruta es un 50% menor con respecto a 2018 y que los precios han subido un 22%, un 39% en el caso de los alimentos, todo ello, ha recordado, con «97 subidas impositivas».

Además, ha confiado en revertir, cuando llegue a la Moncloa, el «cupo separatista», como ha llamado a la negociación para la financiación singular de Cataluña, aunque considera que esta ley no saldrá adelante por la oposición interna en el seno del PSOE. «Yo no soy pesimista, lo vamos a parar. La vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, no puede volver a Sevilla si firma ese acuerdo. Ni a Sevilla ni a ninguna otra provincia andaluza», ha dicho Feijóo, que ha recordado que barones socialistas como el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, o el presidente de Asturias, Adrián Barbón, ya han expresado su frontal rechazo a la propuesta. «No creo que el suicidio sea una prioridad para el PSOE», ha ironizado.