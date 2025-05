Feijóo espolea a acudir a la manifestación «sin siglas» del 8 de junio: «Esto no hay quien lo resista»

Dos acontecimientos marcan el calendario político del PP más cercano, la manifestación del 8 de junio en Madrid contra el Gobierno y el Congreso Nacional ... del partido, entre el 4 y el 6 de julio, y en las dos está plenamente enfocado Alberto Núñez Feijóo. El presidente popular trata de concitar todo el apoyo interno posible ante estas citas y por eso recorre España, con paradas en cuatro comunidades durante este fin de semana. Este sábado, en Zaragoza, Feijóo ha pedido a la militancia, pero también a los «todos aquellos que estén hartos», que acudan a la marcha «sin siglas» del domingo que viene en Madrid. «Tanta degradación no se puede digerir como si fuera normal. Hay que rebelarse porque esta situación no hay país que la resista», ha afirmado.

«Vivimos una involución democrática como no ha habido en España desde hace 45 años», ha señalado Feijóo, antes de hacer repasar la actualidad política española, «que llena las páginas de sucesos y de tribunales». «Tenemos un Gobierno que no solo ha dejado de apoyar a las Fuerzas de Seguridad del Estado, sino que se ha puesto a investigarlas para que ellas no puedan investigar al Gobierno», ha asegurado el presidente del PP, en referencia al escándalo de la última semana, con la aparición de la 'fontanera' Leire Díez y sus conversaciones sobre la UCO; una referencia, por cierto, que ha aprovechado para «pedir perdón a todos los fontaneros».

Arropado por dos valores al alza en el PP, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, que dirigirá la ponencia política del partido en el próximo congreso junto a Juanma Moreno, Alfonso Fernández Mañueco y Alma Ezcurra, Feijóo ha acusado al PSOE de poner «sueldos públicos» a «los hermanos que no van a trabajar» y a «las amigas de los ministros que trabajan de otra cosa». «Sánchez tiene más allegados imputados que miembros de su Gobierno», ha ironizado.

«El PSOE y sus socios quieren que nos callemos para conseguirlo todo, pero no es lo que se van a encontrar», ha dicho Feijóo, que ha insistido con el término «mafia» para calificar al Ejecutivo. «No me gusta decir esto, pero no me puedo callar. Quiero llegar al Gobierno para cambiar aceleradamente esta situación», ha agregado, y ha enfatizado la importancia de que la manifestación del 8 de junio sea masiva: «Nosotros organizamos y convocamos la manifestación, pero retiramos nuestras siglas de ella. Nos jugamos mucho más que un partido político. Este gobierno es pasado y los políticos que representan al pasado pierden las elecciones».

En su intervención, ha definido como «vergüenza internacional» que «la cuarta economía del euro» se quedara «sin luz y sin comunicaciones durante un día» y ha denunciado que un mes después no se sabe «por qué». «Nos lo están ocultando», ha indicado.