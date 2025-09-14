Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Núñez Feijóo. EFE

Feijóo se echa al campo frente al «ecologismo de salón» del Gobierno y «el ruralismo de pancarta» de Vox

Promete un libro blanco de desarrollo rural para marcar posición ante el pacto climático de Sánchez y deplora «el ruido, la mentira y la incompetencia»

Lourdes Pérez

Lourdes Pérez

Domingo, 14 de septiembre 2025, 14:24

Alberto Núñez Feijóo ha regresado esta mañana a casa. No a su Galicia natal, pero sí al ámbito rural -en una jornada del PP en ... la localidad castellanomanchega de Membrilla- que lleva en el ADN, sobre el que ha pedido recuperar «el orgullo» y al que ha puesto de ejemplo de «identidad, memoria, cultura» y sentido de «comunidad». «Hemos nacido en un pueblo y a mucha honra», ha proclamado el presidente de los populares tras ironizar con que sus rivales le tilden de «aldeano» y en un mitin en el que se ha echado al campo para marcar posiciones frente al Gobierno y Vox, después de un verano en el que Pedro Sánchez ha respondido a la oleada de incendios tratando de comprometer a su oponente con la propuesta de un pacto de Estado contra la crisis climática; y con los de Santiago Abascal, arraigados en el sector primario, ganando empuje en las encuestas. «No acepto lecciones ni del ecologismo de salón ni del ruralismo de pancarta», ha advertido.

