Feijóo defiende «investigar lo que haya que investigar» ante la imputación de Montoro

Alberto Núñez Feijóo cortó de raíz este viernes cualquier intento del PSOE de que asuma responsabilidades por la imputación del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro ... por cambiar leyes para beneficiar a empresas gasísticas y desviar el foco con ello el foco en el momento de mayor debilidad para el partido de Pedro Sánchez. «Lo que haya que investigar que se investigue», escribió rotundo el líder del PP en sus redes sociales.

En el primer partido de la oposición arguyen que el caso que se investiga en un juzgado de Tarragona y que afecta al que fuera uno de los puntales económicos de los ejecutivos de José María Aznar y Mariano Rajoy no es equiparable a las causas de corrupción que cercan ahora al PSOE y que se han convertido en principal arma de desgaste contra el Gobierno. En Génova recuerdan además que Montoro no ocupa ningún cargo orgánico desde el 2018 y Feijóo no tuvo cargo alguno en el PP nacional hasta cuatro años después, en 2022, cuando dejó la Xunta para tomar las riendas del partido después de su peor crisis interna.

«Mi criterio acerca de la corrupción es muy claro y no cambia con independencia de a quién afecte», señaló el actual líder de los populares, que quiso marcar distancias con el presidente del Gobierno al asegurar que él en ningún caso hablará «ni de persecución de los jueces ni de pseudomedios».

Antes, el visecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, salía al paso de las críticas de los socialistas por el silencio de su jefe de filas por un caso de «saqueo de lo público». «Estamos dando la cara», defendió Bravo, que criticó la «doble vara de medir» del PSOE cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, «estuvo 35 días sin dar explicaciones» sobre los casos de corrupción que anidan en su partido. «Hay que ser coherente -les espetó- y no hacer el ridículo».

La noche del miércoles, horas después de que trascendiera la decisión judicial de imputar a Montoro por siete delitos, el PP inició la apertura de un expediente informativo. Al día siguiente, el exministro pedía la baja voluntaria como afiliado y aseguraba en un comunicado que no hay «ningún elemento probatorio» contra él en la causa, y anunciaba medidas legales para defender «su honor».