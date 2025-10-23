Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Alberto Núñez Feijóo, este jueves, en Bruselas. EFE

Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

El líder del PP cree que Sánchez pide tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato»

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Jueves, 23 de octubre 2025, 14:03

Comenta

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha conminado a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre la posibilidad de retirar su apoyo a Pedro ... Sánchez. El presidente del Gobierno ha pedido tiempo a Junts «para prolongar la agonía de su mandato», ha asegurado Feijóo en Bruselas tras la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) y después de que Sánchez haya recordado al partido de Carles Puigdemont que tiene la intención de cumplir todos los acuerdos firmados al inicio de la legislatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vito Quiles enardece la plaza de Derecho de Granada con una breve aparición
  2. 2 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías
  3. 3 El bar de barrio de Granada con dos tapas por bebida, postre gratis y «malafollá granaína»
  4. 4

    Seis meses sin «fiestas familiares ni festivos» para desmantelar un gran clan de la droga en 20 municipios granadinos
  5. 5 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  6. 6 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  7. 7 Las 34 VPO de Mondragones costarán entre 160.000 y 210.000 euros
  8. 8 El torero que vende en Granada grandes cafés y 70 tipos de tés: «El mundo del toro está muy complicado y hay que pagar letras»
  9. 9

    Un letrado granadino lidera la demanda de los afectados por la caída del gigante de la energía solar Soltec
  10. 10 La historia tras la foto de un niño descalzo llorando en la cuesta del Hospital Real

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno

Feijóo conmina a Junts a «tomar sus propias decisiones» sobre su apoyo al Gobierno