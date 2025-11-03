Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feijóo preside ayer la reunión de comité ejecutivo nacional del PP. Efe

Feijóo cierra en falso la crisis de Mazón con una dimisión en diferido que pende de Vox

El president renuncia pero se queda en funciones, a la espera de pactar su relevo con la extrema derecha y, si no, deun adelanto electoral

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Lunes, 3 de noviembre 2025, 22:04

Alberto Núñez Feijóo avaló este lunes el paso atrás dado por Carlos Mazón un año y cinco días después de la tragedia de la dana ... que truncó la vida de 229 personas tras un fin de semana de intensas negociaciones entre ambos para dirimir el futuro de la Comunidad Valenciana. El líder del PP esperó hasta el final de su intervención ante el comité ejecutivo nacional del partido, marcado por la ausencia de la mayoría de presidentes autonómicos en el momento más complicado de su mandato que se excusaron por motivos de agenda, para referirse al elefante en la habitación. Puso en valor la decisión de su barón, al que presentó como víctima de una «cacería personal y política», pero que no ha estado exenta de tensiones por el modelo de sucesión. Mazón deberá continuar en el cargo hasta que se elija un nuevo candidato, que en cualquier caso depende de Vox, o se convoquen elecciones si no hay acuerdo. Además, el presidente en funciones de la Generalitat Valenciana mantendrá su acta de diputado para no perder su aforamiento ante un cerco judicial cada vez más asfixiante por su gestión de las inundaciones. Un cierre en falso de la crisis, en cualquier caso, que ha puesto a prueba el liderazgo de Feijóo y que ha abierto una grieta con la organización territorial.

