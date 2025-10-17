Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Feijóo, el pasado miércoles, en el Congreso. EFE

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

El líder del PP prepara una batería de medidas para mitigar la «frustración» de un grupo que no se beneficia de la situación macroeconómico

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:52

Comenta

La clase media, el tradicional soporte electoral del PP, vive un momento de «frustración», agobiada por los impuestos y por la inflación, pero con ingresos ... todavía demasiados altos para aspirar a ayudas sociales. Son los «grandes olvidados» que ahora tratan de recuperar para su causa los populares con un paquete de medidas dirigido a los autónomos y a las familias que comenzará a esbozar este sábado en Soria el líder del partido, Alberto Núñez Feijóo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cinco personas intoxicadas por un incendio en un restaurante del centro de Granada
  2. 2 Así puedes conseguir tu entrada gratis a la Alhambra por el Día Internacional del Patrimonio Mundial
  3. 3 Embisten a la Guardia Civil en una persecución de película en la A-92 a un narco con 864 kilos de hachís
  4. 4 Detenido por apuñalar en el cuello a otro joven tras una noche de fiesta en el Zaidín
  5. 5 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica
  6. 6 La abuela centenaria de un pueblo de Granada que recogía aceitunas por tres pesetas y media al día
  7. 7

    La investigación del Picasso desaparecido rumbo a Granada llega a Deifontes
  8. 8 Viernes crítico de tormentas en Granada: avisos por aguaceros y cinco horas intensas
  9. 9 El restaurante más pequeño de Granada se hace grande
  10. 10

    Lobato, sobre Kart Royale en Granada: «Tengo una sensación de vértigo porque esto no se ha hecho en la vida»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias

Feijóo busca a los autónomos y a las familias en su campaña para rescatar a las clases medias