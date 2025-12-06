Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Feijóo junto a Moreno, Azcón, López Miras y Pérez LLorca a su llegada al Congreso. Efe

Feijóo asegura que «el PP ha pasado página definitiva» de Mazón

El líder de los populares no entra en la polémica sobre los mensajes entre Pradas y el que fuera su barón. «Estoy convencido de que ha dicho aquello que es verdad», sentencia

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:41

Comenta

Alberto Núñez Feijóo evitó este sábado pronunciarse sobre los mensajes que se han conocido entre la exconsejera valenciana Salomé Pradas y el expresidente de la ... Generalitat, Carlos Mazón, y puso el foco en su sustituto, Juanfran Pérez Llorca, recién elegido como presidente de la Generalitat. «El PP ha pasado página definitiva. El señor Mazón ha hecho declaraciones y estoy convencido de que nos ha dicho aquello que considera es verdad«, aseguró a su llegada al Congreso para asistir al acto del 47 aniversario de la Constitución.

