Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana.

Ver 23 fotos
La reina Letizia abraza a una familiar de una víctima de la dana. Efe

Las familias se abrazan a la Reina

Doña Letizia vuelve a acoger el dolor de las víctimas de la dana como hace un año en Paiporta

A. S. / L. P.

Miércoles, 29 de octubre 2025, 19:34

Comenta

Hace casi un año, el domingo 3 de noviembre en el que los valencianos peleaban a brazo partido contra el barro, el dolor y ... la indignación por lo que sentían ya como un desamparo institucional, la imagen de la Reina con los ojos al borde del llanto y el rostro surcado por el lodo arrojado por vecinos de Paiporta quedó inmortalizada para la hemeroteca del peor desastre natural del siglo en España. Aquel día en el que Felipe VI rompió la seguridad del protocolo para pararse y escuchar de viva voz el padecimiento de los supervivientes en la zona cero de la catástrofe, la ciudadanía buscó refugio en doña Letizia, también para espetarle lo que todo un pueblo sufría, el sufrimiento y la ira, ante un trance excepcional. Fue lo que hizo una vecina, Mar, a la que la Reina se acercó tras escuchar sus palabras para abrazarla y decirle «tienes razón». Este miércoles, las familias de las víctimas que perdieron la vida bajo la feroz riada han vuelto a aproximarse a ella para tratar de encontrar consuelo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La autopsia de la joven muerta en un piso de estudiantes de Granada no es concluyente
  2. 2 Detenido el dueño de un bar de Granada por cobrar hasta 22.000 euros en consumiciones a un anciano
  3. 3 El empresario Tomás Olivo, dueño del Nevada Shopping, compra el Serrallo Plaza
  4. 4 La fecha en la que subirá el diésel y la gasolina hasta 45 céntimos
  5. 5 La UGR traslada el pésame a la familia de la estudiante fallecida este lunes en un piso: «Deja una huella imborrable»
  6. 6 Última hora de Aemet: avisos por tormentas en Granada este miércoles y tornados y trombas marinas en la Costa
  7. 7 Registrados tres terremotos en un solo día en la provincia de Granada
  8. 8 Las horas críticas en las que se esperan fuertes tormentas en Granada este miércoles
  9. 9

    El Parque Tecnológico de la Salud cambiará de nombre para ser Granada Tech Park
  10. 10 Oliver, el negocio más histórico y «auténtico de Granada» desde 1850, ahora también online

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las familias se abrazan a la Reina