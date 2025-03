Miles de valencianos no cejan en su exigencia de que Mazón se vaya con una sexta manifestación El protagonismo de la marcga, cuando se cumplen cinco meses de la catástrofe, recae esta vez en los cuerpos de emergencia

Pablo Alcaraz Sábado, 29 de marzo 2025, 18:25 | Actualizado 22:35h.

El dolor y la indignación continúan latentes cinco meses después de la trágica riada que asoló la provincia de Valencia el pasado 29 de octubre. La gestión política de la catástrofe sigue en entredicho y 25.000 personas marcharon este sábado de nuevo por las calles de la capital del Turia para exigir la dimisión del president de la Generalitat, Carlos Mazón. Aunque el volumen de la protesta ha aflojado, 25.000 ciudadanos expresaron una vez más su rabia por el mayor desastre natural en un siglo en España y contra la administración realizada del mismo, fundamentalmente por el Consell; una cifra en la que por primera ocasión coincidieron la Delegación del Gobierno y la Policía Local.

En la movilización de este sábado, convocada bajo la novedad del pacto presupuestario cerrado por Mazón con Vox, tuvieron un papel preponderante representantes de los distintos servicios de emergencias que se desplegaron para tratar de socorrer a sus convecinos como los bomberos, los operadores del 112 y el personal sanitario. Un protagonismo que recayó en los integrantes de esos dispositivos tras los homenajes rendidos a los agricultores o a las familias de las víctimas mortales, que encabezaron la tercera y la quinta marcha respectivamente. Este sábado correspondía dar voz a los profesionales que tuvieron que batirse cara a cara con la catástrofe, los cuales defendieron la labor desempeñada en el día más fatídico y los que lo siguieron.

Amparo López, trabajadora del 112 desde hace 17 años, desmintió que el aluvión de llamadas que estaban recibiendo en la sede de Emergencias no fuera transmitido a los participantes en la reunión del ya tristemente famoso Cecopi al que Mazón no llegó hasta bien avanzada aquella tarde del 29 de octubre. López recordó que ese día no trabajaba, pero que acudió a modo de refuerzo y cubrió un turno de diez horas, hasta la madrugada. Y rechazó que hubiera ningún vacío de información.

