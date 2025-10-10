Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Mur, ex alto cargo del Gobierno de Madrid procesado por el 'caso Residencias'. EFE

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Las asociaciones alertan sobre la posibilidad de que prescriban las causas, en las que están imputados ex altos cargos del Gobierno de Ayuso

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Viernes, 10 de octubre 2025, 13:52

Comenta

Los familiares de los fallecidos en las residencias de Madrid durante la pandemia han denunciado este viernes «la desidia» de algunos de los jueces que ... están investigando las causas judiciales abiertas en relación a la no derivación hospitalaria. Los abogados de las asociaciones '7291 Verdad y Justicia' y 'Marea de Residencias' han alertado de que algunos de estos procesos pueden prescribir si los magistrados no aceleran sus pesquisas, entre ellas, la toma de declaraciones a los ex altos cargos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que están imputados, y han avanzado que, si la situación persiste, emprenderán acciones legales contra los jueces que están incurriendo en ilegalidades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una joven herida al caerle un trozo de cornisa y calles cortadas por lluvia en Granada
  2. 2 La dana Alice deja las primeras nieves de la temporada en Sierra Nevada
  3. 3

    Albayda se planta ante el aumento de vandalismo y robos en los coches
  4. 4 Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada
  5. 5

    Queman un coche vinculado a los presuntos autores de los robos en Montefrío
  6. 6 La tienda granadina que apuesta por los jóvenes diseñadores y talleres artesanales
  7. 7

    Afectados por el cierre de la clínica dental de Granada se concentran frente al centro
  8. 8 Al menos dos heridos en una colisión múltiple en la Circunvalación a la altura de Albolote
  9. 9

    Un árbitro granadino y con lazos familiares con el Granada dirigirá el encuentro ante Las Palmas
  10. 10 La UGR busca voluntarias con nerviosismo o ansiedad para un estudio sobre  ejercicio y salud emocional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces

Familiares de fallecidos en las residencias de Madrid denuncian la desidia de los jueces