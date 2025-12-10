El exvicerrector afirma en el Senado que se sintió «obligado» a crear la cátedra para Begoña Gómez

El exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, aseguró este miércoles en la comisión de ... investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que se sintió «obligado por el cargo», pero no «presionado», a crear la cátedra extraordinaria para Begoña Gómez.

No obstante, Doadrio afirmó en el Cámara Alta que no hubo ninguna irregularidad en la puesta en marcha de manera exprés en el curso 2020/2021 de aquella cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva (TSC), si bien admitió no saber si este grado se habría llegado a crear si la promotora no hubiera sido la mujer de Pedro Sánchez.

Sea como fuere, el exvicerrector hizo por desvincularse de este proyecto académico y señaló que fue Joaquín Goyache, rector de la Complutense, el que «promocionó la cátedra» y que él se limitó a firmar para ponerla en marcha. Goyache tomó la decisión de crear este grado después de que en julio de 2020, en plena pandemia, Gómez le convocara a un reunión en el Palacio de la Moncloa y le informara de su interés por dirigir una cátedra extraordinaria más allá del máster que ya por entonces pilotaba.

«Yo me siento obligado por ser vicerrector de las instituciones. Las cátedras las tengo que hacer yo. Si está bien la documentación, me da igual que se llame Begoña Gómez o que se llame Pedro Sánchez», abundó el compareciente, quien insistió en que todo fue legal ya que el reglamento permite que el rector pueda «excepcionalmente» nombrar a un director de una cátedra que no sea de la Universidad Complutense de Madrid «siempre y cuando haya un director». Y Gómez fue siempre codirectora de esa formación de TSC.

El excargo de la Complutense relató que la asesoría jurídica avaló el hecho de que Gómez no ostentara una licenciatura o grado. «La respuesta de la asesoría jurídica fue que, como no se ha contemplado en la excepción del rector que el director sea licenciado o graduado, para ellos estaba bien aplicada la excepción».

Según el exresponsable de la universidad madrileña -que también ha sido testigo en la causa que el juez Juan Carlos Peinado instruye contra la esposa del presidente- el contenido de la enseñanza que codirigía Gómez era «bueno», ya que trataba de una materia, los objetivos del desarrollo sostenible, que no se había tocado en el «mundo universitario» antes.