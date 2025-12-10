Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Carlos Doadrio este jueves en la comisión del investigación del 'caso Koldo' en el Senado R.C.

El exvicerrector afirma en el Senado que se sintió «obligado» a crear la cátedra para Begoña Gómez

Doadrio niega, no obstante, cualquier irregularidad en el hecho de que la mujer del presidente no fuera licenciada

Melchor Sáiz-Pardo

Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:16

El exvicerrector de Planificación, Coordinación y Relaciones Institucionales de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), Juan Carlos Doadrio, aseguró este miércoles en la comisión de ... investigación del Senado sobre el 'caso Koldo' que se sintió «obligado por el cargo», pero no «presionado», a crear la cátedra extraordinaria para Begoña Gómez.

