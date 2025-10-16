Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Carlos Bautista, nuevo abogado de José Luis Ábalos Chabaneix

El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos

Carlos Bautista, experto en fraude fiscal, corrupción y terrorismo, ha ejercido como acusador público 20 años en la Audiencia Nacional

Melchor Sáiz-Pardo
Mateo Balín

Melchor Sáiz-Pardo y Mateo Balín

Jueves, 16 de octubre 2025, 12:27

Comenta

Fichaje de altos vuelos para la nueva defensa de José Luis Ábalos. El exministro ha contratado a uno de los más reputados y caros abogados ... de Madrid, el exfiscal de la Audiencia Nacional Carlos Bautista Samaniego, después de que esta semana el imputado haya roto con su anterior letrado, José Aníbal Álvarez, por la insistencia de este último en llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción que incluyera una confesión de culpabilidad, que Ábalos rechazó.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  5. 5 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  6. 6 Dimite Joaquín Camacho como alcalde de Loja
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Sorprenden en Granada a un hombre de 47 años con el coche cargado con 325 kilos de hachís
  9. 9 Último aviso de los meteorólogos: las lluvias son inminentes en Granada
  10. 10 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos

El exfiscal del 11-M y del chivatazo a ETA será el nuevo abogado de Ábalos