El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Javier Zarzalejos ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en ... Bilbao a manos de Ernai -las juventudes de Sortu-. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de violencia e intimidación ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.

Zarzalejos indica que este tipo de ataques son «totalmente inaceptables» e incompatibles son los valores recogidos en el artículo 2 de los Tratados europeos, en particular con la defensa de la pluralidad politica, la libertad política y el respeto al estado de Derecho. El ataque a la sede del PP «tiene lugar en un ambiente en el que la intimidación y la hostilidad política están aumentando», destaca el político.

Recuerda que en los últimos meses «hemos sido testigos de ataques a las instituciones públicas, a la Ertzaintza y a agentes de la policía local, así como episodios de acoso público a políticos». Para el eurodiputado popular, estos episodios violentos reflejan «un ambiente de creciente presión» que tiene como objetivo «restringir la actividad democrática legítima de actores políticos e institucionales».

La misiva señala directamente a Ernai y a «grupos independentistas y extremistas» cuyo simbolismo «recuerda el pasado de violencia en Euskadi». Por todo ello, Zarzalejos pide a la Comisión Europea que tome nota del incidente -incluida la reivindicación del ataque por parte de las juventudes de Sortu- y que mande «un mensaje inequívoco» en defensa de la actividad democrática, libre de intimidación «reforzando la postura común de la Unión contra actitudes que normalicen el acoso político». Pide, igualmente, que estos ataques se incluyan en el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026.