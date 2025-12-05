Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El eurodiputado del Partido Popular, Javier Zarzalejos. El Correo

El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao

En su carta asegura que estas amenazas suponen «un patrón de violencia e intimidación para deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi»

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Viernes, 5 de diciembre 2025, 11:42

Comenta

El eurodiputado del Partido Popular (PP) Javier Zarzalejos ha denunciado este viernes ante la Comisión Europea el ataque a la sede de su partido en ... Bilbao a manos de Ernai -las juventudes de Sortu-. En una carta dirigida a la vicepresidenta y comisaria de Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen; al comisario de Justicia, Michael McGrath; y al comisario de Interior, Magnus Brunner, el político vasco destaca que estos actos vandálicos y amenazas «forman parte de un patrón de violencia e intimidación ideológica que busca deslegitimar la presencia de partidos constitucionales en Euskadi.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El chalet de lujo con pista de tenis que se vende en el Área Metropolitana de Granada
  2. 2 El alcalde de Pinos afirma sentir vergüenza de haber gobernado con IU, tras la moción de censura
  3. 3 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  4. 4 La cabalgata de Granada cambia el recorrido y tendrá un espectáculo de drones
  5. 5 Cortes en la A-92 por el vuelco e incendio de un camión en Granada
  6. 6 El bar de Granada que ofrece «bocados argentinos y rock and roll»
  7. 7 El guiño a Granada de los nuevos árboles plantados en la calle San Antón
  8. 8 María Pérez será la estrella de una cabalgata de Reyes olímpica y con guiños a Granada 2031
  9. 9

    Un acuerdo con mejoras salariales permite desconvocar la huelga del manipulado
  10. 10 ¿Qué supermercados y centros comerciales de Granada abren el puente de diciembre?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao

El eurodiputado Javier Zarzalejos denuncia ante Bruselas los ataques a la sede del PP en Bilbao