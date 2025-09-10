Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, y el vicesecretario general de Comunicación y portavoz, Isaac Albert. Efe

Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Retoca el logo y adopta un naranja asalmonado

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 16:08

Esquerra Republicana ha presentado este miércoles, en la víspera de la Diada, su nueva imagen corporativa y ha decidido renovar su estrategia de comunicación. Su ... objetivo es «volver a conectar» con la gente, un año después de perder el Govern catalán y de pasar de ser la fuerza de referencia en Cataluña a la tercera en el Parlamento autonómico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aviso del SAS: si te llama este número, cógelo
  2. 2

    Una granadina pleitea para ser reconocida como hija legítima con el abogado especializado en casos de famosos
  3. 3 Un enfrentamiento en el Sacromonte acaba con un hombre apuñalado en el brazo
  4. 4

    La Guardia Civil abre una investigación por la muerte de un vecino de Moraleda de Zafayona
  5. 5 El impresionante menú degustación que triunfa en pleno centro de Granada
  6. 6

    La UGR recibe el visto bueno del Consejo de Universidades para el grado de IA a días de empezar el curso
  7. 7 El té de Isabel Preysler y otras especias de moda que triunfan en Granada: «No damos abasto»
  8. 8

    El Granada prevé una comparecencia sobre algo más que el mercado
  9. 9 La previsión de los expertos del precio del aceite de oliva para la nueva campaña que empieza
  10. 10

    Junta y Diputación retiran tres obras a la empresa de la trama Koldo para evitar su paralización

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del 'procés' para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña

Esquerra cambia su imagen y abandona el amarillo del &#039;procés&#039; para adaptarse al cambio de ciclo político en Cataluña