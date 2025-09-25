Espinosa de los Monteros presenta su 'think tank' con Aldama y sin Tellado

El exportavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, presentó este jueves en Madrid su nuevo centro de pensamiento, Atenea, un 'think ... tank' de ideología liberal conservadora que pretende servir como paraguas para la colaboración entre los partidos de la derecha. Pero esa intención se quebró de primeras, de alguna manera, por la ausencia de representantes de alto nivel de PP y Vox, las dos formaciones aludidas por Espinosa de los Monteros. Y buena parte del protagonismo se lo llevó, además, la presencia del imputado como 'conseguidor' de la 'trama Koldo-Ábalos', Víctor de Aldama.

De hecho, el secretario general de los populares, Miguel Tellado, que había anunciado su asistencia, dio plantón a última hora, y dejó la bandera del PP en el acto al vicesecretario de Hacienda del partido, Juan Bravo, y a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. Por el lado de Vox apenas hubo representación, solo Javier Ortega Smith, concejal de Madrid, que acudió a título personal. «No creo que a nadie le siente mal que esté aquí», pareció excusarse ante las reticencias de su partido al 'think tank' de Espinosa de los Monteros. Quien sí estuvo fue el empresario Víctor de Aldama, imputado en la trama de hidrocarburos e implicado en el 'caso Ábalos', acompañado del líder de la organización Desokupa, Daniel Esteve, que ejerce como su guardaespaldas.

Ampliar Víctor de Aldama, a su llegada al acto de Espinosa de los Monteros. EP

En su intervención, Espinosa de los Monteros reclamó al PP y Vox, los dos partidos «que están llamados a gobernar», un «cese de hostilidades». «Empecemos a ser más generosos y tolerantes entre nosotros. Si de verdad nos importa España y no nuestro pequeño interés particular, el rival es otro, no nos equivoquemos de enemigo», pidió.

Espinosa de los Monteros ha fichado para su plataforma a exdirigentes del PP, Ciudadanos y Vox, entre ellos el expresidente de Baleares José Ramón Bauza; uno de los fundadores de Vox y expresidente del partido en Cantabria, Ricardo Garrudo; la vicealcaldesa de Toledo, Inés Cañizares (Vox) o el exsecretario de Organización de Ciudadanos, Francisco Hervías.

El exdirigente de Vox puso deberes a los partidos de la derecha. Cuando lleguen al Gobierno, les dijo, «la primera obligación será desmontar todo el andamiaje político e ideológico del sanchismo». Pero la segunda, subrayó, será poner en marcha «una agenda reformista claramente definida y ambiciosa». «Sustituir a Pedro Sánchez es una condición necesaria pero no suficiente», recalcó.

Sobre la función de su nuevo centro de pensamiento, Espinosa de los Monteros descartó la posibilidad de dar de nuevo el salto a la política, por lo menos, de momento. «No se trata de ocupar el lugar de ningún partido ni acoplarse a uno de ellos», dijo. «Es necesario desarrollar un programa de cambio que genere ilusión y Atenea quiere contribuir a ese esfuerzo», sintetizó.