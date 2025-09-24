Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pedro Sánchez asiste a la sesión de apertura del 80º período de sesiones de la ONU. EP

España envía un buque de la Armada para proteger a la flotilla rumbo a Gaza

Pedro Sánchez anuncia el despliegue desde Cartagena para asistir a la Global Sumud Flotilla, que denuncia ataques en el Mediterráneo y en la que viajan varios españoles, entre ellos Ada Colau

EP

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:44

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado el envío de un buque de acción marítima de la Armada para asistir a la Global Sumud Flotilla que navega en estos momentos hacia Gaza en caso de que se produzca algún ataque.

«El Gobierno de España exige que se cumpla la ley internacional y que se respete el derecho de nuestros ciudadanos a navegar por el Mediterráneo en condiciones de seguridad», ha defendido el presidente en rueda de prensa en Nueva York, donde se encuentra para asistir a la Asamblea General de la ONU.

El buque partirá este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, y contará «con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate».

Con ello, España se suma a Italia, cuyo ministro de Defensa, Guido Crosetto, ha anunciado el envío de una fragata multifunción de la Marina Militar que se encontraba navegando al norte de Creta en el marco de la operación 'Mar Seguro' «para garantizar la asistencia a los ciudadanos italianos presentes en la flotilla».

El anuncio se produce después de que desde la Global Sumud Flotilla, a bordo de la cual viajan varios españoles entre ellos la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, hayan solicitado a todos los países, en especial a aquellos con ciudadanos a bordo, «una protección efectiva, incluyendo escolta marítima, observadores diplomáticos acreditados y una presencia estatal protectora manifiesta».

Su petición ha llegado como respuesta a la «escalada alarmantemente peligrosa» que ha denunciado la flotilla después de que múltiples embarcaciones hayan registrado «explosiones selectivas y el lanzamiento de objetos no identificados sobre ellas y sus alrededores, causando daños significativos y una obstrucción generalizada de las comunicaciones».

