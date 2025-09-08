ERC se fija como objetivo que Cataluña gestione el 100% del IRPF en 2029

Esquerra Republicana registrará esta semana en el Congreso una proposición de ley que pretende habilitar la delegación de competencias en materia de gestión del IRPF ... a las comunidades autónomas. Los republicanos tenían previsto registrar este mismo lunes el texto legal pero aún quieren introducir algún cambio y de paso dan más tiempo a los socialistas, a los que piden que se sumen.

ERC presentará la iniciativa legal en solitario, tras no haber llegado a un acuerdo con el PSOE. La propuesta legal plantea la reforma de tres leyes: la ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), la ley de financiación asociada al modelo de financiación y la ley de cesión de tributos. Para la primera, los republicanos necesitan la mayoría absoluta, que en estos momentos han asumido que no tienen por las reticencias del PSOE. En Esquerra, acusan a los socialistas de incumplir compromisos del pacto de investidura de Illa. Este es el primer texto legal sobre el cupo catalán que llega al Congreso y ERC quiere forzar una votación para presionar a Sánchez.

ERC ha dividido la negociación sobre la financiación de Cataluña en dos carpetas bien diferencias. La primera es la que tiene que ver con la capacidad de la agencia tributaria catalana de recaudar el IRPF en su totalidad. Para este propósito, la iniciativa legal de ERC plantea una implementación en tres fases. Si los cambios legales se aprueban en los próximos meses, en Esquerra creen que Cataluña podría ejercer la campaña de la renta por completo en 2029. Pasaría de recaudar 5.000 millones a 30.000 millones. El acuerdo de investidura suscrito entre el PSC y ERC situaba la fecha en 2026, pero el Govern la retrasó a 2028. Los republicanos ya admiten que la implementación en su totalidad no será antes de 2029.

En paralelo, ERC propone al PSOE pactar una reforma del modelo de financiación. Ambas cuestiones son claves para negociar los Presupuestos Generales del Estado y los de la Generalitat. El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha vuelto a amenazar a los socialistas que no habrá negociación presupuestaria hasta que se resuelvan las dos carpetas sobre la financiación.

En ERC insisten en cargar las tintas contra la vicepresidenta María Jesús Montero, a la que sitúan como un obstáculo, dada su doble condición de ministra de Hacienda y candidata en las elecciones a la Junta de Andalucía, para que las conversaciones avancen. ERC ha hablado este lunes de «bloqueo» y «falta de voluntad política» para que la cuestión fiscal pueda avanzar.