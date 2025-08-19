Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo. El ministro del PSOE, Félix Bolaños y el presidente de ERC, Oriol Junqueras, en una reunión para sellar el apoyo a la investidura de Pedro Sánchez. EFE

ERC anuncia que el Gobierno condonará el FLA a Cataluña en septiembre

La medida debe aprobarse en Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso

Cristian Reino

Barcelona

Martes, 19 de agosto 2025, 14:45

Esquerra Republicana ha anunciado este martes que el Gobierno, en la reanudación del curso político en el próximo mes de septiembre, aprobará la condonación de ... una parte de la deuda del FLA a Cataluña, extensible a todas las autonomías. El pasado mes de febrero, el Gobierno pactó con los republicanos la quita del 22% de la deuda de la Generalitat con el fondo de liquidez autonómica. Lo acordaron el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de Esquerra, Oriol Junqueras. Fue una de las concesiones de los socialistas a los republicanos a cambio de la investidura de Pedro Sánchez. La asunción de una parte de la deuda catalana por parte del Estado se hará vía ley orgánica, aprobada en Consejo de Ministros.

