Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, durante su comparecencia en la sesión de control al Gobierno en el Senado. EFE

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Rollán había pedido al ministro que se ciñera a una pregunta de Vox sobre corrupción, lo que provocó un rifirrafe entre abucheos y aplausos en la Cámara baja

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Martes, 2 de diciembre 2025, 17:11

Comenta

Encontronazo en el Senado entre Félix Bolaños, y el presidente de la Cámara alta, Pedro Rollán, del PP. Durante una de las preguntas formuladas por ... la senadora de Vox Paloma Gómez sobre corrupción, el ministro de Justicia sacó a colación los pactos alcanzados en la Generalitat valenciana entre los de Feijóo y los de Abascal para hacer presidente a Juanfran Pérez Llorca. Eso provocó que Rollán le llamara a no desviarse de la cuestión, motivo por el que Bolaños le acusó de no ser «imparcial»

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La nieve llega a Granada en menos de 24 horas: estos son los pueblos en los que nevará
  2. 2 Huétor Santillán despide a los dos jóvenes fallecidos en un accidente de tráfico
  3. 3 Javier y Ventura, los dos jóvenes «ejemplares» fallecidos en Huétor Santillán
  4. 4 Un joven de 22 años salva la vida «milagrosamente» tras caer con su coche 30 metros desde un puente
  5. 5 «Ya he matado a dos y no me importa uno más»
  6. 6 Un herido tras volcar su vehículo a la altura de Alfacar en la A-92
  7. 7 Un poderoso frente trae una semana de lluvia y tormentas a Granada: las zonas con posibles nevadas
  8. 8 Agreden a dos médicos en los centros de salud de Motril y Almuñécar
  9. 9

    Huétor Santillán pide más seguridad en la carretera donde murieron dos jóvenes este domingo
  10. 10 «Llevamos preparando los dulces en el monasterio desde hace siglos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»

Encontronazo entre Bolaños y el presidente del Senado, al que acusa de no ser «imparcial»