Álvaro Romillo Europa Press

El empresario con negocios en Granada y que financió a Alvise, obligado a transferir 1,2 millones a punta de pistola

Álvaro Romillo, imputado por la estafa piramidal de las criptomonedas, asegura que durante el asalto a su domicilio de Madrid los ladrones también le robaron 200.000 euros en efectivo y 500.000 euros en relojes

Melchor Sáiz-Pardo
Pilar García-Trevijano

Melchor Sáiz-Pardo y Pilar García-Trevijano

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 22:02

Álvaro Romillo, el empresario con negocios en Granada e imputado en la Audiencia Nacional por la estafa piramidal de las criptomonedas, ha denunciado que un ... grupo de cinco desconocidos asaltó la madrugada de este lunes su vivienda en la Urbanización Ciudalcampo de la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes. Siempre según la denuncia presentada por Romillo, alias 'CryptoSpain' y cuya veracidad todavía investiga la Policía, los asaltantes le obligaron a hacer diversas transferencias en criptomonedas por valor de 1.2 millones de euros, al tiempo que sustrajeron 200.000 euros en efectivo, relojes valorados en 500.000 euros y diversas joyas.

