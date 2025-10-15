Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La empresaria Carmen Pano, en su comparecencia en el Senado. EP

La empresaria que declaró en los tribunales haber llevado 90.000 euros a Ferraz se ratifica en el Senado

Carmen Pano, imputada en el 'caso Hidrocarburos', se acoge a su derecho a guardar silencio en la 'comisión Koldo' de la Cámara alta para no afectar a su defensa

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Miércoles, 15 de octubre 2025, 10:48

La empresaria Carmen Pano se ha negado este miércoles a declarar en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, pero en ... una breve declaración previa ante los parlamentarios, ha afirmado que se ratifica «plenamente en las dos declaraciones prestadas ante la autoridad judicial competente».

