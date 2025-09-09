Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El magistrado Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV). R. C.

Dos asociaciones retan a Sánchez a identificar a los jueces «que hacen política» o se querelle

La Asociación Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente reclaman una rectificación al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:34

Dos colectivos profesionales de la judicatura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), han remitido este martes un comunicado ... en el que retan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro de Justicia, Félix Bolaños, a que presenten pruebas de sus acusaciones contra algunos magistrados asegurando que «hacen política» o rectifiquen, al considerar que dichas manifestaciones suponen «un daño gravísimo» a la separación de poderes y a la confianza en la Justicia.

