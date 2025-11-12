Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

En directo | García Ortiz: «Nunca reconocí haber filtrado los correos a la fiscal Lastra. ¡En absoluto!»

Directo

El fiscal general se niega a contestar a las preguntas de la acusación y solo responderá a las de la fiscalía y las de su abogado

Almudena Santos
Melchor Sáiz-Pardo

Almudena Santos y Melchor Sáiz-Pardo

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 17:05

Actualizado Hace 2 minutos
Top 50
  1. 1 Granada llora a José Luis Mariscal Megías, el hermano mayor que hizo crecer a los Gitanos y dueño de tres populares negocios
  2. 2 El Colegio de Médicos de Granada estudia una queja por un doctor que pide no dispensar medicamentos de una empresa israelí
  3. 3 Se vende vivienda con el esqueleto de un niño dentro en un pueblo de Granada
  4. 4 La bandera palestina aparece pintada ahora en la cima del Mulhacén
  5. 5 Un funcionario sobre la paga extra de Navidad de los pensionistas: «Será suficiente cobrar un día, solo un día»
  6. 6 La borrasca Claudia amenaza a Granada con lluvia, frío y nieve en solo 24 horas
  7. 7 Reabre una histórica taberna de Granada fundada en 1974: «Damos las gracias por tener el local lleno»
  8. 8 Los cinco minutos que han hecho saltar por los aires la Mesa del Aeropuerto Granada-Jaén
  9. 9 El mejor en el grado en Matemáticas de la UGR acumula 36 matrículas de honor
  10. 10 Sorprenden en pleno centro a cinco hombres con dos coches cargados de marihuana, armas y dinero

