En directo | Feijóo tilda a Sánchez de «faltón, chulesco y desorientado» y dice que es él quien precisa el «kit de supervivencia»

14:36

Aitor Esteban se despide del Congreso

Aitor Esteban suben por última vez a la tribuna, ya que hoy es su último día en el Congreso. «Muchos de ustedes llevan pensando que no me voy ni con agua hirviendo, pero me voy. Pido licencia la presidencia para despedirme», dice emocionado. «Llevo 21 años y he tenido muchas intervenciones y ha sido una magnífica experiencia. Estar aquí da una amplia visión de lo que es el país y el mundo. Doy las gracias a mi grupo parlamentario, a los letrados, ujieres, servicio de taquigrafía, traductores, informáticos...» «A los diputados y diputadas actuales me despido, pero quiero darles un gran abrazo a todos ustedes. ¿Les echaré de menos? CON alguno he tenido más relación que con todos. La mayoría que me he encontrado es buena gente, pero también hay mala gente. Es un reflejo de la sociedad»