Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación por la situación del catalán el pasado 23 de abril. E. P.

La Diada no inquieta a Sánchez pero sí sus socios nacionalistas

División en el secesionismo, auge de la extrema derecha y poca movilización marcan la protesta del 11-S en Cataluña

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 1 de septiembre 2025, 00:02

El otoño caliente español acostumbraba siempre a empezar hasta hace bien poco con la manifestación independentista de la Diada de Cataluña. Una protesta que ... llegó a concitar a cientos de miles de personas en los años álgidos del 'procés' y que marcaba la agenda del Govern y por extensión de toda la política nacional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El edificio del antiguo club de alterne Don José vuelve a sufrir un incendio
  2. 2

    Rellenan con arena un nuevo escalón en Playa Granada
  3. 3

    Arde un coche en la A-44 a la altura de Dúrcal y provoca un pequeño incendio de matorral
  4. 4 Anécdota en el AVE retrasado: «He perdido la cita en la peluquería para una boda, ¿algún pasajero sabe peinar?»
  5. 5 El asador con la carne más exótica de Granada: «Tenemos cocodrilo, pitón, camello y mucho más»
  6. 6 El aviso de los expertos por el cambio que viene en el aceite de oliva: «Los precios vuelven a subir en origen»
  7. 7

    Bouldini debuta en una convocatoria sin Hongla
  8. 8

    Un Granada cada vez más calamitoso
  9. 9

    Directo | Granada - Mirandés
  10. 10

    «Los retrasos en el tren son el pan nuestro de cada día»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Diada no inquieta a Sánchez pero sí sus socios nacionalistas

La Diada no inquieta a Sánchez pero sí sus socios nacionalistas