La DGT pide no coger el coche y evitar desplazamientos para no agravar el caos circulatorio

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a todos los ciudadanos que eviten «en la medida de lo posible» cualquier desplazamiento que comporte coger ... el vehículo privado para evitar agravar el caos circulatorio generado por el histórico apagón que ha dejado sin electricidad a todo el país. Fuentes de Tráfico han pedido no coger el coche hasta que vuelva la luz, sobre todo a estas horas del mediodía en las que se está intensificando el tráfico rodado en el entorno de las ciudades al finalizar la jornada laboral de muchos conductores.

La sede central de Tráfico, en Madrid, así como las jefaturas provinciales, siguen operando parcialmente «a ciegas» en la medida en que los paneles informativos que no funcionan con energía solar, no están enviando imágenes de la situación de las carreteras españolas. En la principal sala de control de tráfico de la DGT, las pantallas donde habitualmente aparecen los vídeos con el estado del tráfico en las autovías del país se han ido a negro y sólo emiten imágenes las conectadas a los paneles solares, entre ellas las de los accesos a Madrid, que a estas primeras horas de la tarde empiezan a pasar del color verde (tráfico fluido) al naranja y el rojo (atasco). «El apagón nos ha dejado a ciegas», describe una fuente de la DGT ante un gran panel donde la mayoría de las pantallas están en negro y con el mensaje «Este vídeo no está disponible actualmente».

Para tratar de paliar esta situación, la DGT ha reforzado el despliegue de la Guardia Civil de Tráfico en aquellas carreteras con más densidad circulatoria. Ellos son ahora los 'ojos' de la DGT puesto que las conexiones por radio funcionan perfectamente y se están recibiendo los avisos de los agentes tanto en el cuartel general de la calle Josefa Valcárcel como en las jefaturas provinciales. En todo caso, desde la DGT insisten en pedir evitar desplazamientos y en caso de que sean completamente necesarios respetar los límites de velocidad y las distancia de seguridad.