Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Uno de los detenidos en operaciones antiyihadistas dirigidas por un juzgado de la Audiencia Nacional. EFE

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

En el medio centenar de operaciones policiales desde enero han sido arrestados ocho menores radicalizados, que consumen más contenidos violentos en redes sociales

Mateo Balín

Mateo Balín

Lunes, 25 de agosto 2025, 12:14

Vallfogona de Balaguer, un pueblo de apenas 2.000 habitantes ubicado en la comarca ilerdense de la Noguera, fue escenario el pasado lunes de la ... última operación antiyihadista en el país ordenada por un juzgado de la Audiencia Nacional. Dos personas fueron detenidas por su presunta participación en delitos terroristas, en este caso adoctrinamiento y colaboración. Tras un año y medio de investigación en secreto, los agentes de la Policía Nacional con la ayuda de sus homólogos marroquíes, la DGST, actuaron tras determinar el elevado nivel de radicalización de los dos arrestados -uno ingresó en prisión tras comparecer ante el juez- y su consumo prolongado de material yihadista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fany, «la mitad china, mitad churrianera» con la taberna de las 50 mesas llenas
  2. 2

    Medios aéreos, bomberos del Infoca y Diputación combaten un incendio forestal en la Sierra de Alhama
  3. 3

    Denuncian ruidos e insalubridad de un chalet okupado junto a su urbanización
  4. 4

    La armera granadina que cuenta con un ejército de seguidores
  5. 5 Amenaza de tormentas, rayos y posibles reventones en Granada este domingo
  6. 6 Acumulaba 11 bombonas de gas esparcidas al lado de un terreno que se había incendiado
  7. 7 Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años
  8. 8

    La posible salida de Hongla sigue abierta en el Granada
  9. 9

    Las prioridades del Granada en la última semana de mercado
  10. 10

    El Covirán, a punto de cerrar al escolta Jassel Pérez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024

Detenidos 95 investigados por yihadismo este año, seis más que en todo 2024