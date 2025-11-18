Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:28

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber ... hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

