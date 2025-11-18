Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Moreno, a su llegada este martes a la Fundación Cajasol en Sevilla. Efe

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

El presidente de la Junta, que aún trata de pasar página de la crisis de los cribados, enfrenta ahora el supuesto cobro de mordidas de uno de sus líderes provinciales

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Martes, 18 de noviembre 2025, 17:29

Comenta

La última redada contra la corrupción de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Almería, que se ha saldado con siete detenciones, ... entrte ellas las del presidente y el vicepresidente de la Diputación, Javier Aureliano García y Fernando Giménez, y el alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, los tres dirigentes del PP, ha abierto una nueva crisis a Juanma Moreno en el tiempo de descuento hacia las andaluzas, que tocarían como muy tarde en junio. «Desconozco exactamente cuál es la causa, la instrucción y qué ha motivado esa situación», afirmó este martes el presidente andaluz, quien, no obstante, aseguró que estaría «muy pendiente» para tener información «lo más exhaustiva posible».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Llega el frío ártico a Granada con posibles nevadas en la capital este día
  2. 2 Carrefour rebaja aún más el aceite de oliva virgen extra de Coosur y le suma un cupón de regalo
  3. 3 Cinco heridos y dos coches volcados tras un accidente en la A-92 a la altura de Loja
  4. 4 Nueva estafa en Granada: una supuesta carta de la Seguridad Social dirigida a los pensionistas
  5. 5 Los cuatro restaurantes de Granada que se enfrentan este martes en el programa de Chicote
  6. 6 La autovía a la Costa Tropical reabrirá antes de tiempo por el buen avance de las obras del viaducto
  7. 7

    Cinco empresas de Granada se coronan entre las 500 mejores pymes de España
  8. 8 La comida de José Sacristán en un popular restaurante de Granada: «Fue muy amable»
  9. 9 Granada llora por el maestro de la taracea de la Cuesta de Gomérez: «La artesanía era su pasión»
  10. 10

    Las dos rotondas del Área Metropolitana que recuperarán la normalidad esta semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno

La detención de tres dirigentes del PP en Almería abre otro frente a Moreno