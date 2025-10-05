Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación en Madrid contra Israel. Efe

La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

Podemos trata de recuperar la vanguardia de la causa propalestina tensando a los aliados de Sánchez y la votación del embargo a Israel

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:04

Comenta

«Hemos llamado a las cosas con claridad desde el primer minuto». Con esta frase, Podemos se arrogaba el jueves el haber estado a ... la vanguardia de la oposición a Israel por su castigo sobre Gaza en el texto que envió a su militancia para llamar a la participación en las manifestaciones propalestinas como la que se celebró ayer en Madrid.Los morados se jactaban, además, de haber «forzado» a que el Gobierno –o sea, PSOE y Sumar– se moviera «en la dirección correcta». «Íntimamente, les molesta que los socialistas estemos ahí», les respondía un destacado miembro del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una vecina de Padul de 28 años al salirse su coche de la carretera en Dúrcal
  2. 2 La comida para llevar que triunfa en el centro de Granada con menú a 9 euros: «Tuvimos que agrandar el local»
  3. 3 El Realejo condena apesadumbrado los actos vandálicos sobre su Cristo de los Favores
  4. 4 Fallece el histórico párroco de la Sagrada Familia de Granada y director del Secretariado diocesano de Pastoral Gitana
  5. 5 El SEPE ofrece una ayuda de 600 euros para quien cumpla solo un requisito
  6. 6 Un pueblo de Granada instala cuatro esculturas de bronce como reclamo turístico y homenaje a su pasado
  7. 7

    El cambio crucial en el futuro del Granada CF
  8. 8 Una mujer herida tras volcar un coche en un accidente con otro vehículo en Joaquina Eguaras
  9. 9 Descubren que un granadino cobró durante 22 años la pensión de su madre muerta
  10. 10 Lefties vuelve al Nevada con novedades más allá de la ropa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas

La detención de la flotilla solidaria en Gaza agrieta el bloque de las izquierdas