Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en una imagen de archivo en el Congreso. EFE

El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

La defensa de Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor consideran que el sumario está «viciado de nulidad» por los casi siete años que estuvo bajo secreto

Mateo Balín

Mateo Balín

Martes, 2 de septiembre 2025, 10:52

Después de levantarse el secreto de sumario el pasado junio tras casi siete años de diligencias por el temor del juez a las filtraciones, el ' ... caso Montoro' se reactiva por partida doble. Tras la vuelta de vacaciones estivales, la defensa del despacho Equipo Económico (EE) y de su socio director Manuel de Vicente Tutor buscan el archivo total de la causa. En un escrito, han pedido a la Audiencia Provincial de Tarragona -demarcación donde se instruye el procedimiento- que «declare la nulidad de todas las actuaciones declaradas secretas» que afectan a una treintena de investigados, incluido el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, por presuntos favores legales a empresas contratantes con Equipo Económico, fundado en 2006 por el ex alto cargo del PP.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  3. 3

    Yang y Aranguren sufren amenazas verbales de un grupo de encapuchados
  4. 4

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  5. 5

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  6. 6

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  7. 7

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada
  8. 8

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  9. 9

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  10. 10

    El Recreativo Granada refuerza su defensa con el hijo del madridista Raúl González

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción

El despacho que fundó Montoro pide archivar la causa por «gravísimas anomalías» en la instrucción