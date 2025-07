La defensa de Ayuso por usar el chalé con piscina de la Comunidad: «Me llevé mi táper de casa y compré en el Covirán».

C. L. Lunes, 21 de julio 2025, 15:55 Comenta Compartir

Cruce de acusaciones en la Comunidad de Madrid. Este lunes, la presienta Isabel Díaz Ayuso se ha defendido en los siguientes términos a la hora de hablar del uso que le ha dado al chalé con piscina de la propia Comunidad. Ha subrayado que no es equiparable «el Falcon, los viajes a República Dominicana y los cuatro palacios» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con ir a Rascafría con su táper y «comprar en el (supermercado) Covirán» con sus medios, en relación a la polémica generada en torno al uso que ella realizó del inmueble, patrimonio de la Comunidad de Madrid.

«He estado dos días en una casa y me llevé mi comida de casa, cené en un restaurante del pueblo y compré en el (supermercado) Covirán con mis medios», ha reconocido la presidenta madrileña.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha asegurado este lunes que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene que dar «todas las explicaciones correspondientes» sobre el uso del «chalet austero» en la sierra de la Comunidad de Madrid que realizó la dirigente madrileña con su familia. Además, le ha recriminado su «doble vara de medir» cuando «habla de los lugares de veraneo» de los presidentes del Gobierno.

«Ella se compra un chalet y lo tenemos que ver como lo más normal del mundo», ha exclamado con ironía Mínguez a preguntas de los periodistas en una rueda de prensa desde la sede socialista, desde donde ha subrayado que ese inmueble «austero» cuesta «cuatro millones de euros» y «tiene piscina».

«La Comunidad de Madrid compró un chalet de 4 millones de euros. Yo he oído que es, como lo han definido, que es un chalet austero. Bueno, pues vale 4 millones de euros. Tiene una piscina inmensa. No cuesta dinero. Bueno, pues oiga, no sé. La piscina alguien la mantendrá y los cristales alguien los limpiará», ha replicado, por su parte, Mínguez.