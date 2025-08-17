Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El que era alto comisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, dimitió por haber accedido a una plaza pública con título sin acreditar. J. L. Bort

Curriculitis, la epidemia que señala

La lista de expedientes académicos adulterados deja por ahora tres dimisiones y un goteo de rectificaciones sobre títulos fantasma

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Domingo, 17 de agosto 2025, 00:03

Tras el caso de Noelia Núñez, la joven diputada del PP que dimitió por las incongruencias de su currículum, no han cesado las acusaciones entre ... formaciones de que sus miembros han falseado o maquillado su historial académico a pesar de que no necesitan ninguna titulación para ejercer un cargo público u orgánico. Un goteo de nombres que sucumben a esta 'curriculitis', que ha forzado también la salida del ya excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel –ingresado después por intento de suicidio–, y del exconsejero de Gestión Forestal y Mundo Rural extremeño Ignacio Higuero. La epidemia a izquierda y a derecha del tablero por igual.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un terremoto con epicentro en Vegas del Genil se siente en todo el Cinturón
  2. 2 El fuego de un coche ardiendo en la autovía de la Costa provoca un incendio forestal
  3. 3 La ayuda de 930 euros al mes que pueden pedir ya miles de mayores de 52 años a la Seguridad Social
  4. 4

    La fortuna toca el Nevada Shopping con un cupón de 15 millones: «Al enterarme se me fue la cabeza»
  5. 5

    Un incendio en San Miguel Alto pone en alerta a Granada
  6. 6

    Un guardia civil salva a un hombre de 89 años de morir ahogado en Salobreña
  7. 7 Los problemas económicos del Granada impiden inscribir a Faye, Arnaiz, Pascual y Hormigo
  8. 8 El restaurante de Granada que «vuelve al origen de la cocina» a través de las brasas
  9. 9 El pueblo de Granada donde el atún rojo de almadraba se ha convertido en su protagonista
  10. 10

    El Granada mantiene pendientes a sus fichajes por inscribir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Curriculitis, la epidemia que señala

Curriculitis, la epidemia que señala