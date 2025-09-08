Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Oriol Junqueras, comparece en el acto de inicio político de ERC. Efe

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

Esquerra presiona a los socialistas para que apoyen su propuesta fiscal: amenaza con no negociar los Presupuestos

Cristian Reino

Barcelona

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:30

Esquerra Republicana registrará hoy en el Congreso una proposición de ley, que tiene por objetivo permitir que el Govern pueda recaudar el IRPF en ... su totalidad. Esta iniciativa legal incluye la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la que regula la financiación de las autonomías de régimen común, y la Ley de cesión de tributos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El parking que servirá para dejar el coche y coger el metro toma forma
  2. 2

    La oficina de Granada construida con cinco kilómetros de tubos de cartón
  3. 3

    Los refugios de Sierra Nevada: protección y aventura en la alta montaña
  4. 4

    La alianza de Telefónica y Microsoft en Granada
  5. 5 La historia de la Dama Blanca y otras leyendas que impregnan una comarca de Granada
  6. 6

    Tres puntos negros que han provocado inundaciones en Granada siguen sin limpiar
  7. 7 A disposición judicial un hombre de 64 años por provocar un incendio forestal en Atarfe
  8. 8

    Bouldini, con muletas este domingo
  9. 9

    «La segunda parte puede ser el principio de algo»
  10. 10

    El puerto transformará su polígono en una gran planta solar para enchufar los ferris atracados

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC

El cupo catalán llega al Congreso de la mano de ERC