Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Ganar una plaza de juez significa un auténtico «ascensor social». Adobe Stock

¿Cuánto cuesta ser juez?

Los aspirantes dedican sus mejores años a aprender 329 temas de memoria. Son 4.000 y su ambición mueve más de 15 millones de euros en honorarios de clases privadas en España

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:58

Comenta

Cuando estudiaba Derecho, A. descubrió su verdadera vocación. Por eso, nada más graduarse, comenzó a formarse para las oposiciones a juez, cuyo mayor reto es ... una prueba oral en la que se declama de memoria y en un tiempo exacto un temario escogido al azar. Buscó a la magistrada de una de las audiencias provinciales españolas, con la que había realizado prácticas el último año de carrera, para que le ayudara a preparar los exámenes. Así comenzó una «vida minúscula, muy pequeñita, con muchas renuncias, pocas fiestas y relaciones que no acabaron de cuajar» por su entrega a los estudios, describe la madre de este opositor, que prefiere mantener su nombre en reserva.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La dana Alice anega calles, carreteras y viviendas en varios puntos de Granada
  2. 2 Herido grave tras chocar contra el muro de un desguace en la A-92G de Granada
  3. 3 Las lágrimas del granadino Custodio, invitado sorpresa de La Revuelta: «Gracias por cumplir»
  4. 4

    Gegsa declara desierta la concesión de Los Cármenes tres meses después
  5. 5 Los ganadores del Nobel de Química 2025 llevan más de 20 años trabajando con la UGR
  6. 6

    Maracena reordenará una zona urbana con un nuevo Mercadona y un parque de 3.000 metros
  7. 7 El mecánico de Almuñécar que frustró el atraco al Banco de Granada
  8. 8 El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  9. 9

    El derribo del cortijo de la Mariana será la semana próxima
  10. 10

    Los tres detenidos por la pelea en Loja quedan en libertad y vuelven a ser arrestados horas después

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal ¿Cuánto cuesta ser juez?

¿Cuánto cuesta ser juez?