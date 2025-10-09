Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen. Efe

Las comunidades del PP plantan a Aagensen en un foro por el pacto de estado climático

Los 14 consejeros de Medio Ambiente firman una declaración conjunta en la que reclaman una «respuesta seria» a la emergencia y no un «planteamiento propagandístico»

María Eugenia Alonso

María Eugenia Alonso

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:02

Con el fuego arrasando España por los cuatros costados en pleno agosto, el presidente del Gobierno anunció un pacto de Estado para la mitigación y ... adaptación a la Emergencia Climática del país que se encontró con el rechazo de frente del PP que vio en él una «cortina de humo» con la que Pedro Sánchez buscaba polarizar a la sociedad en lugar de abordar los problemas reales de la emergencia climática. Dos meses después del anuncio y en vísperas de la celebración la próxima semana de un foro en Ponferrada con el que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, que dirige Sara Aagesen, intenta sentar las bases del pacto, las comunidades gobernadas por los populares se plantan y avisan de que no acudirán a la cita.

