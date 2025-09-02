Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Juanma Moreno, Alfonso Rueda y Alberto Núñez Feijóo, el domingo, en Pontevedra. EFE

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Los populares se oponen a la condonación del Ministerio de Hacienda porque «no tiene un fin noble», pero algunas no descartan sumarse si finalmente sale adelante

Álvaro Soto

Álvaro Soto

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 14:18

El PP se ha esforzado este martes en mostrar una imagen de unidad frente a la tentadora posibilidad de la quita de la deuda aprobada ... por el Consejo de Ministros. Los 'barones' del partido entienden que la oferta del Ministerio de Hacienda de absorber 83.252 millones de euros, una cuarta parte de la deuda regional de régimen común, «no tiene un fin noble», sino que busca «enfrentar a los territorios y seguir polarizando», pero a la vez, entienden que podría darles aire y por eso, asumen que acabarán acogiéndose a ella aunque les parezca injusta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La víctima del último homicidio de Granada entró a robar hace días en la misma casa
  2. 2 El influencer granadino Pablo García anuncia que entrará al seminario: «Lo único que quiero es ser santo»
  3. 3

    Oficial: el Granada firma al extremo Álex Sola en propiedad
  4. 4

    El actor británico Luke Evans visita la Alhambra y pasea por el Albaicín
  5. 5 Muere un hombre tras volcar de madrugada su coche en la A-92 en Huétor Tájar
  6. 6

    Gagnidze y Sola apuntalan el verano del Granada con suspense
  7. 7

    «No todos los días ves a un tipo morirse delante de ti»
  8. 8

    «Solo sé que Dios me ha elegido»
  9. 9

    Volver a respirar
  10. 10

    La opción de Carlos Espí se diluye para el Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda

Las comunidades del PP mantienen la unidad en el rechazo a la quita a la deuda