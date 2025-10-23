La compra de armas a Estados Unidos eleva las críticas a Sánchez por plegarse ante Trump y la OTAN

La decisión de Pedro Sánchez de sumarse a la iniciativa de la OTAN para comprar armamento a Estados Unidos y entregárselo a Ucrania ha ensanchado ... aún más la grieta que existe entre el PSOE y sus socios parlamentarios en todo lo que respecta a la Alianza Atlántica y buena parte de la posición de España frente a la invasión rusa del país vecino.

La exigencia de abandonar la OTAN es compartida por todas las fuerzas políticas situadas a la izquierda de la socialista. Más aún en un momento en el que el presidente del Gobierno, que desde que llegó a la Moncloa ha acaparado para sí todas las competencias en política Exterior y de Defensa, ha aceptado elevar al 2% el PIB el gasto militar, un porcentaje no obstante que se queda aún muy lejos del 5% que exige Donald Trump, quien amenaza periódicamente a España con represalias económicas por «no jugar en equipo».

Pese a lo reiterativas, las advertencias del presidente estadounidense no amilanan a las fuerzas situadas más a la izquierda del arco parlamentario, desde las que también se expresan reservas sobre cuál es la mejor opción para garantizar la integridad territorial ucraniana.

La ministra Sira Rego, representante de IU en el Consejo de Ministros, eludió criticar abiertamente la decisión de Sánchez sobre la compra de armamento a EE UUU. Sí reiteró el rechazo frontal de su formación al incremento del presupuesto de Defensa y valoró que el reestablecimiento de la seguridad en Ucrania no debe contemplarse únicamente desde una perspectiva militar.

Desde fuera del Gobierno Irene Montero se mantuvo fiel a la postura que ha defendido Podemos desde febrero de 2022 de no contribuir a la escalada del conflicto. La eurodiputada señaló que la compra y entrega de armas «solo sirve para enriquecer a dos criminales como Trump y Putin« y advirtió de que el dinero que se desembolsará en la compra del material bélico se restará a partidas destinadas a servicios sociales.