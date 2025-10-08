Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Begoña Gómez EFE

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

El abogado justifica esta decisión «para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño presuntamente causado» por la esposa de Sánchez en la gestión de la cátedra

Mateo Balín

Mateo Balín

Miércoles, 8 de octubre 2025, 13:15

Comenta

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), cuya financiación y gestión depende del Gobierno de la comunidad presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha tomado la decisión ... de personarse como perjudicada en la causa abierta a Begoña Gómez. Los servicios jurídicos del ente público han justificado ante el juez Juan Carlos Peinado que la actuación de la esposa de Pedro Sánchez y exdirectora de su cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva, impartida entre 2020 y 2024 en la UCM, pudo haberles «causado un perjuicio económico».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Padul llora a Dori, la joven cofrade de 28 años fallecida en un accidente de tráfico
  2. 2 Carrefour tira el precio de la garrafa de Hojiblanca: reta al Corte Inglés en aceite de oliva virgen extra
  3. 3 Fallece Rafael Morales, uno de los padres del fútbol base en Granada
  4. 4 La histórica cafetería del Zaidín que vendía su pan a Mercadona
  5. 5 La finca a diez minutos de Granada que sale a la venta por 2 millones de euros
  6. 6 Una colisión de un coche con el metro interrumpe la línea durante casi una hora entre el Zaidín y Armilla
  7. 7

    Encuentran 15.000 euros en cocaína en el hueco del ascensor de un piso del Zaidín
  8. 8 La influencer de Almuñécar Solange Janssens correrá el Rally de Granada
  9. 9 El motivo por el que la campana de la Torre de la Vela de Granada está repicando este miércoles
  10. 10 La pedida de mano de un jugador del Covirán Granada ante la Alhambra: «Dijo que sí»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software

La Complutense se persona contra Begoña Gómez pese a que la Fiscalía no ve lucro en el software