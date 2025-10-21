La comisión del Congreso de la dana recibirá a las víctimas la primera semana de noviembre y a Mazón, el día 17
El calendario prevé 127 comparecencias, la última de ellas, la del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez
Madrid
Martes, 21 de octubre 2025, 14:39
La comisión del Congreso que investiga la gestión de la dana se abrirá en la primera semana de noviembre con los representantes de las víctimas ... y recibirá al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, el lunes 17 de ese mismo mes, según el plan de trabajo que han pactado este martes los partidos del Gobierno y sus aliados. PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, Podemos y Compromís han apoyado este calendario mientras que el PP y Vox, que ya rechazaron la apertura de la investigación, han votado en contra.
El plan prevé 126 solicitudes de documentación y vídeos sobre los sucesos del 29 de octubre de 2024 en la provincia de Valencia, que dejaron 229 fallecidos, y una lista con 127 comparecencias que cerrará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El plan de divide en tres fases, una primera analizará los aspectos relativos a la prevención, la segunda se centrará en la gestión de la emergencia y la tercera, en la respuesta posterior y la atención a las víctimas. En principio, la comisión contará con un año para analizar el asunto y redactar sus conclusiones, aunque este plazo podrá ampliarse.
Según el primer calendario, el 4 de noviembre se producirán cinco comparecencias de víctimas de la dana; y el 5 y el 6, cuatro cada día. Estas intervenciones tendrán un formato especial, con 15 minutos para la declaración inicial, cinco minutos para los portavoces y una intervención final de 15 minutos para las víctimas.
